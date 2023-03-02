Франция

Керманич прокоментував поразку від команди з Ліги 2 в Кубку Франції.

У домашньому чвертьфінальному протистоянні в рамках Кубку Франції Марсель примудрився завершити виступи через поразку представнику Ліги 2, Аннесі, у серії післяматчевих пенальті.

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 – пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Головний тренер "провансальців" Ігор Тудор після завершення гри оцінив виступ своєї команди в звітному протистоянні.

"Цей результат викликає тільки сум та велике розчарування. Ми вилетіли з турніру, із якого вибивали Ренн та ПСЖ — це божевілля. Мені зараз важко буде пояснити, чому саме сталась ця поразка, за винятком окремих моментів. Не думаю, що ця поразка пов’язана з недооцінкою суперників.

Аннесі провів чудовий матч. Такого рівня, що я навіть не міг собі уявити, що це команда грає в Лізі 2. Усе, що могло піти не так і нашого боку, пішло не так. Наші помилки в захисті були кричущими. Два пропущених м’яча вдома в Кубку не мають жодного виправдання, тоді як попереду ми не змогли створити належної різниці.

Суперники вчепились зубами за результат та самовіддано захищались. У нас було влучання в стійку, купа нереалізованих моментів, проблеми в серії пенальті, у якій у підсумку Аннесі досягли успіху.

Зрозуміло, що, коли твою команда вилітає від представника другого дивізіону, це вказує лише на твої власні помилки. Ми вірили в успіх до останнього, але в підсумку залишили поле розчарованими", — заявив хорватський фахівець.

Наступний матч Марсель гратиме в Лізі 1 на виїзді проти Ренна.