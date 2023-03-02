Франция

Керівник клубу з Ліги 2 прокоментував перемогу команди в Кубку Франції.

Учасник французької Ліги 2, Аннесі, напередодні шокував Марсель переможною серією післяматчевих пенальті на Велодромі в рамках чвертьфіналу Кубку Франції.

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 – пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Президент "червоних" Себастьєн Фаралья після завершення гри оцінив виступ команди.

"Найліпший бонус від такої перемоги — це спогади, які ми закарбували на все життя, та емоції, які ми пережили. Решта не має особливого значення. Ми щойно пережили неймовірний момент.

Ми знали, що Марсель є фаворитом і що для того, щоб вийти до наступного раунду, потрібно було, щоб усі планети стали вряд. Але ми приїхали на Велодром для того, щоб робити те, що ми вміємо робити.

Грати з тими навичками, у які ми вкладаємо всю свою енергію протягом кількох останніх років у Лізі 2. Це те, що нам удалось зробити. Ви самі все бачили на полі.

Дві штанги, нереалізований пенальті Санчеса, воротар Кальєнс, який відбив пенальті в серії. Коли доля тобі посміхається, усе може трапитись.

Наш клуб через чотири роки святкуватиме своє 100-річчя. Ми думали, що, можливо, ми сьогодні зможемо зіграти гру всього цього століття для історії нашого клубу.

У 90-х роках, після банкрутства, ми з великими труднощами відновились у Лізі 2. Тоді нічого не було — клуб лопнув як бульбашка та був ліквідований. Ми їли свій чорний хліб довгі п'ятнадцять років. За останні десять років ми досягли чудових результатів. Ми піднімались із нижчого дивізіону сім разів.

Але коли ми виходимо до Ліги 2, на нас постійно очікує складний сезон. Ми не розкручені медійно, маємо невеликий бюджет. Дуже складно. Окрім того, ми трохи обтяжені нашою інфраструктурою, тому ми не маємо всіх прав на трансляції з клубною ліцензією.

На початку сезону всі ставили нас до четвірки, що має вилетіти. Перші три гри сезону — три поразки. Але потім ми почали чіплятись та боротись", — заявив функціонер.

Аннесі наразі посідає десяту сходинку в Лізі 2.