Франция

Великий здобуток дуже скромного колективу.

Учасник французької Ліги 2, Аннесі, напередодні шокував Марсель переможною серією післяматчевих пенальті на Велодромі в рамках чвертьфіналу Кубку Франції.

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 – пен.) Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Після приголомшливого успіху друголігового колективу у Франції почали активно гортати сторінки історії власних національних змагань у пошуках різноманітних досягнень клубів із нижчих дивізіонів.

Як з’ясувалось, останнього разу представників Ліги 2 бачили в півфіналі національного Кубка ще в 2016 році, коли приголомшливий успіх удався Сошо.

Цікаво, що "леви" тоді поступились саме Марселю за крок до вирішальної зустрічі (0:1), після чого "провансальці" під керівництвом Франка Пассі програли фінал Парі Сен-Жермен (2:4).

Аннесі наразі посідає десяту сходинку в Лізі 2.