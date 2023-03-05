Франция

Нападник прокоментував рекорд за кількістю голів у історії клубу.

Напередодні Парі Сен-Жермен зумів переграти Нант у видовищному матчі двадцять шостого туру французької Ліги 1.

ПСЖ — Нант 4:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Нападник "червоно-синіх" Кіліан Мбаппе, який забив останній із м’ячів власної команди в звітній зустрічі, що для нього особисто стало 201 за ліком і рекордним для історії клубу результативним пострілом у складі столичного колективу, після завершення гри розповів про власні емоції від чергового досягнення в кар’єрі.

"У останні п’ять хвилин зустрічі мені непотрібно було кудись себе підганяти. Я бачив, що команда переграє суперників, і тому просто хотів спокійно завершити гру, без будь-якого фарсу. Але коли в тебе з’являється трохи більше простору на чужій половині, то ти кажеш собі: "Нумо спробуємо, чому б і ні?".

Зрештою, мені вдалось забити черговий м’ячі уже після початку компенсованого часу.

Грати за ПСЖ — це привілей. Я мав можливість насолоджуватись кожною миттю в цьому клубі, і я дуже виріс як гравець, багато чого в мені змінилось за цей час.

Коли я тільки-но приїхав до клубу, я був дуже молодим. Можливо, талановитим, але взагалі без досвіду. У тому числі — життєвого. Мені довелось прогресувати й як особистості також. Грати за ПСЖ для мене особисто, як парижанина, є чимось особливим.

Але якщо б мені хтось сказав, що я в цьому матчі заб’ю гол із капітанською пов’язкою, то я б у жодному разі не повірив би. А тут ще й рекорд удалось побити.

Я рідко коли говорю до вболівальників, бо мене виховували в таких умовах, де продуктивність на полі була головною. Але я вважаю, що потрібно віддавати вболівальникам усього себе, бо це вони дозволили мені здобути те, що я маю в своїй кар’єрі.

Що ж до наступного матчу проти Баварії, то я завжди казав, що хочу писати власну історію у Франції, у столиці моєї країни, у своєму рідному місті. Попереду довгий шлях.

Сьогодні мені вдалось здобути особисте досягнення, проти в Мюнхені я буду зацікавлений лише в колективному здобутку. Ми їдемо туди тільки за перепусткою до наступного раунду, відновили власну впевненість у останніх матчах, і налаштовані дуже рішуче", — заявив французький виконавець.

Наступний матч ПСЖ гратиме в Лізі чемпіонів УЄФА на виїзді проти мюнхенської Баварії.