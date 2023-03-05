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Ренн — Марсель 0:1
Гол: Колашинац, 57

Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Теате, Трюффер — Доку (Дуе, 26), Сантамарія, Бурежо (Маєр, 86), Токо Екамбі — Калімуендо (Салах, 73), Гуїрі.

Марсель: Лопес — Балерді, Мбемба, Колашинац — Клосс (Каборе, 80), Ронж'є, Верету, Тавареш — Юндер (Унахі, 85), Гендузі (Маліновський, 46) — Санчес (Вітінья, 85).

Попередження: Дуе — Балерді