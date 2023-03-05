Франция
05 березня 2023, 23:42
Маліновський допоміг Марселю мінімально здолати Ренн
Колектив Ігора Тудора забив єдиний м'яч у зустрічі в другому таймі, який із перших хвилин появою на заміну розпочав український півзахисник.
Ренн — Марсель, twitter.com/OM_Officiel
05 березня 2023, 23:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ренн — Марсель 0:1
Гол: Колашинац, 57
Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Теате, Трюффер — Доку (Дуе, 26), Сантамарія, Бурежо (Маєр, 86), Токо Екамбі — Калімуендо (Салах, 73), Гуїрі.
Марсель: Лопес — Балерді, Мбемба, Колашинац — Клосс (Каборе, 80), Ронж'є, Верету, Тавареш — Юндер (Унахі, 85), Гендузі (Маліновський, 46) — Санчес (Вітінья, 85).
Попередження: Дуе — Балерді