Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 5 березня 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять шостого туру французької Ліги 1 Марсель гостював на полі нещодавнього суперника донецького Шахтаря за плей-оф Ліги Європи УЄФА — Ренна.

Для команди Ігора Тудора ця гра починалась доволі важко, оскільки суперники були більш наполегливими в атакувальних діях, і зрештою кілька разів упритул наближались до забитого м’яча в першому таймі, однак так і не відкрили рахунок.

А вже після перерви хорватський фахівець долучив до гри українця Руслана Маліновського, і "провансальці" незабаром відзначились забитим м’ячем, який на трьох створили Санчес, Юндер та Колашинац удалим розіграшем стандарту на правому фланзі.

Після того Марселю залишалось утримати переможний рахунок, із чим гості цілком упорались, хоча й Ренн не полишав спроб чинити тиск до останнього.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ренн — Марсель у французькій Лізі 1:

Ренн — Марсель 0:1

Гол: Колашинац, 57

Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Теате, Трюффер — Доку (Дуе, 26), Сантамарія, Бурежо (Маєр, 86), Токо Екамбі — Калімуендо (Салах, 73), Гуїрі.

Марсель: Лопес — Балерді, Мбемба, Колашинац — Клосс (Каборе, 80), Ронж'є, Верету, Тавареш — Юндер (Унахі, 85), Гендузі (Маліновський, 46) — Санчес (Вітінья, 85).

Попередження: Дуе — Балерді