Франция

Керманич Марселя прокоментував перемогу над Ренном.

У рамках двадцять шостого туру французької Ліги 1 Марсель на виїзді обіграв Ренн.

Ренн — Марсель 0:1 Відео гола та огляд матчу 5.03.2023

Головний тренер "провансальців" Ігор Тудор після завершення гри розповів про власні враження від подій на футбольному полі.

"Усі матчі Марселя завжди мають статус відповідальних для моїх футболістів. Після нашої прикрої невдачі в Кубку Франції в грі проти Аннесі, перемога на полі Ренна мала безумовно велике значення. Нам потрібно було реагувати на поразку, і ми це зробили.

Коли команда опиняється в непростому становищі, вона може або остаточно зупинитись, або продовжувати боротись. У цей недільний вечір я мав привід пишатись своїми футболістами. На полі Ренна перемагати ніколи не було просто, тож хлопці зіграли якісно, і тому мали успіх.

Я також задоволений тим, що ми відновили наш бойовий дух. Це було важко, але гравці — не машини, і в них також інколи бувають складнощі. Важливо було перезапуститись, і нам це вдалось", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі Марсель удома гратиме проти Страсбура.