Франция

Нападник залучений до клубних справ.

Кіліан Мбаппе не працює над відходом із ПСЖ, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

На даний момент навколо Мбаппе поки що все спокійно – активних контактів з іншими клубами щодо можливого трансферу немає.

Цього сезону Кіліан дуже залучений до справ команди. Він дійсно хоче виграти Лігу чемпіонів із ПСЖ.

Нагадаємо, що вчора ПСЖ повторно програв Баварії, після чого вилетів із турніру на стадії 1/8 фіналу.