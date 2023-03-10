Наразі обидва функціонери залишаються на своїх постах.
Крістоф Галтьє - Getty Images
10 березня 2023, 19:00
Портал Parisien повідомляє, що Крістоф Галтьє та Луїш Кампуш повинні залишитися на свої посадах у столичному клубі.
Перший є головним тренером, а другий спортивним директором.
Праця цього тандему давала непогані результати у першій половині цього сезону, втім далі справи лише погіршуються.
Парижани вилетіли з Кубку, поступившися Марселю, а в Лізі чемпіонів перешкодою стала мюнхенська Баварія.
В разі очікуваного тріумфу у Лізі 1 вони можуть лишитися у зірковій команді.