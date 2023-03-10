Франция

Наразі обидва функціонери залишаються на своїх постах.

Портал Parisien повідомляє, що Крістоф Галтьє та Луїш Кампуш повинні залишитися на свої посадах у столичному клубі.

Перший є головним тренером, а другий спортивним директором.

Праця цього тандему давала непогані результати у першій половині цього сезону, втім далі справи лише погіршуються.

Парижани вилетіли з Кубку, поступившися Марселю, а в Лізі чемпіонів перешкодою стала мюнхенська Баварія.

В разі очікуваного тріумфу у Лізі 1 вони можуть лишитися у зірковій команді.