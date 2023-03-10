Франция

Українець розповів також окремо про гравців провансальців.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський разом із головним тренером команди висловився на пресконференції перед матчем Ліги 1 проти Страсбура.

"Нелегко прийти посеред сезону без подготовки влітку з командою. Я ще не на 100 відсотків, але все більше інтегруюся в команду. Щотижня я віддаю якомога більше, щоб краще зрозуміти стиль гри команди. Ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти нашої мети – потрапити в Лігу чемпіонів.

Санчес? Він чудовий гравець, який грав в Італії, Англії та Іспанії. Він ненавидить поразки, навіть на тренуваннях. У нього велика цілеспрямованість і ігровий інтелект. Грати з ним — одне задоволення. Розвиватися поруч із разом з ним також.

Чому Вітінья та Унахі менше грають? Питання потрібно ставити тренеру. Вони повинні проявити себе на тренуваннях. В Аталанті протягом останніх місяців, коли я грав менше, я віддавав максимум при кожному вході на заміну. Їм просто потрібно знати, як використовувати кожну можливість.

Жиго? Він дуже важливий гравець для нас, навіть якщо кожен гравець має значення в складі. Він провів дуже хороші ігри, особливо в кубку. Коли я зустрів його в Генку, він був менш сильним", — сказав Маліновський.

Матч між Марселем та Страсбуром відбудеться у неділю, 12 березня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.