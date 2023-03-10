Франция

Півзахисник провансальців розповів про акліматизацію та різницю між Лігою 1 та Серією А.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський на пресконференцій перед грою проти Страсбура розповів про свої відчуття щодо виступів на Велодромі та французьких суддів.

"Я тут два місяці. Відчуваю себе ближче до одноклубників, зрозумів, як працює клуб. Оскільки я майже акліматизувався, мені тут добре. Марсель — справді важливий клуб у Франції. Ліга 1 — фізично дуже сильний чемпіонат, у кожному матчі завжди потрібно викладатися на 100%. Кожен матч важкий. В Італії чемпіонат більше тактичний, але менш технічний.

Грати на Велодромі — це завжди щось особливе, це справжнє видовище. Нам потрібно буде перемагати, щоб компенсувати дві останні поразки вдома. У Франції, коли команди зосереджені 90 хвилин, як правило, вони не ми повинні програвати вдома.

Як мені французьке суддівство? В кожної країни система суддівства своя. В Італії ми зустрічалися з колишнім арбітром, щоб дізнатись нові правила. Тут усе інше. Коли я отримую жовту картку, я уникаю сварки з арбітром. Просто я знаю, що він не передумає.

Ми вилетіли з Кубку від Аннесі. Я вже програв два фінали Кубку, і ці поразки було легше перенести, ніж поразку від Аннесі. Ми змогли перегрупуватися проти Ренна. До Страсбура, з повагою, ми дуже добре підготувалися", — розповів Руслан.

Матч між Марселем та Страсбуром відбудеться у неділю, 12 березня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.