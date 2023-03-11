Франция

Команда Галтьє провела відверто невдалий поєдинок у чемпіонаті, але змогла вирвати перемогу завдяки своєму голеадору.

У рамках 27 раунду французької Ліги 1 ПСЖ завітав у гості до одного з аутсайдерів чемпіонату — Бресту.

Парижани контролювали гру у першому таймі, створили декілька моментів у воріт Бізота, і відкрили рахунок на 37 хвилині. Солер забив однин з найпростіших голів у кар'єрі, зігравши на добиванні у штрафному майданчику.

Але досить несподівано ПСЖ пропустив. Помилка оборонців Пембеле та Серхіо Рамоса призвела до того, що Онора пробіг декілька десятків метрів, увірвався в штрафний та переграв Доннарумму.

У другому таймі ПСЖ виглядав зовсім блідо, проте на 90 хвилині Кіліан Мбаппе зміг вирвати перемогу для команди.

Брест — ПСЖ 1:2

Голи: Онора, 43 — Солер, 37, Мбаппе, 90

Брест: Бізот — Фадіга (Ерель, 81), Дарі, Брасс'є, Дюверн — Онора, Дель Кастільйо (Лемаршал, 76), Белькебла, Ле-Мелу, Маньєтті — Мун'є (Ле Дуарон, 67).

ПСЖ: Доннарумма — Пембеле (Бернат, 75), Рамос, Данілу, Мендеш — Верратті, Фабіан Руїс (Вітінья, 75), Заїр-Емері, Солер (Екетіке, 81), Мбаппе — Мессі.

Попередження: Мбаппе, Белькебла