Франция

Ще один слід нападника в історії клубу зі столиці Франції.

Напередодні в рамках двадцять сьомого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен здобув важку перемогу на виїзді в матчі проти Бреста.

Брест — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Успіх команді Крістофа Галтьє приніс результативний постріл найкращого бомбардира в історії клубу, Кіліана Мбаппе, який із передачі Ліонеля Мессі відзначився на 90 хвилині.

Однак не лише три зароблені бали зумів оформити 24-річний виконавець черговим м’ячем у поточному сезоні.

Другий гол у ворота Бреста став для ПСЖ 3000 за всю історію виступів команди в "елітному" дивізіоні Франції.

На шляху до цієї позначки перший м’яч забивав Жан-Клод Бра, 500 — Мішель Н’Гом, 1000 — Златко Вуйович, 1500 — Ніколя Анелька, 2000 — Жеремі Менез, 2500 — Едінсон Кавані.

У поточному сезоні на рахунку Мбаппе 31 гол та вісім гольових передач у 32 матчах.