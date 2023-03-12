Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 11 березня 2023 року, 22:00.

У рамках двадцять сьомого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен гостював у Бреста.

Колись потужному середняку чемпіонату не вдалось нав’язати боротьбу суперникам належним чином, через що команда Крістофа Галтьє мала суттєву перевагу вже від самого початку гри, закріпивши її голом Солера під завісу першого тайму.

І якби не прикра помилка гостей у захисті незадовго до свистка на перерву, ПСЖ виходив би на другий тайм у якості переможця, але через м’яч у відповідь від Онора був змушений шукати інші шляхи до чужих воріт.

Дійшло до того, що футболісти Галтьє були вимушені виривати перемогу на останніх хвилинах основного часу, і, певна річ, приніс її команді найкращий бомбардир у історії клубу — Кіліан Мбаппе.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брест — ПСЖ у французькій Лізі 1:

Брест — ПСЖ 1:2

Голи: Онора, 43 — Солер, 37, Мбаппе, 90

Брест: Бізот — Фадіга (Ерель, 81), Дарі, Брасс'є, Дюверн — Онора, Дель Кастільйо (Лемаршал, 76), Белькебла, Ле-Мелу, Маньєтті — Мун'є (Ле Дуарон, 67).

ПСЖ: Доннарумма — Пембеле (Бернат, 75), Рамос, Данілу, Мендеш — Верратті, Фабіан Руїс (Вітінья, 75), Заїр-Емері, Солер (Екетіке, 81), Мбаппе — Мессі.

Попередження: Мбаппе, Белькебла.