Франция

Аргентинець може вирушити до США.

ПСЖ почав сумніватися, що Ліонель Мессі продовжить контракт із клубом, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, переговори про новий контракт на даний момент не перебувають на просунутій стадії.

Декілька місяців тому парижани дуже хотіли продовжити співпрацю з Мессі, але після другого поспіль вильоту команди на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у керівництва клубу з'явилися сумніви. Наразі майбутнє 35-річного футболіста виглядає далеким від ПСЖ.

Якщо Мессі не підпише новий контракт з ПСЖ, він не залишиться в Європі, бо задовольнити його апетити може лише нинішня команда.

Інтер Маямі має намір підписати аргентинця, а йому, своєю чергою, подобається ідея зі США.

У поточному сезоні Мессі провів 22 матчі в Лізі 1: на його рахунку 13 голів та 13 асистів.