Франция

Серб може перебратись в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення складу у наступне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, чемпіон Франції намагатиметься підписати нападника Ювентуса Душана Влаховича.

Стверджується, що Парі Сен-Жермен готовий заплатити за нападника 60 мільйонів євро, проте туринці хочуть отримати принаймні 80.

Зазначимо, що взимку 2022 року Влахович перейшов з Фіорентини до Ювентуса за 81,60 млн €. За цей час серб зіграв за Юве 45 матчів, в яких відзначився 19 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл готовий заплатити 75 мільйонів за Влаховича.