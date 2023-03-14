Серб може перебратись в Лігу 1.
Душан Влахович, getty images
14 березня 2023, 19:27
Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення складу у наступне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, чемпіон Франції намагатиметься підписати нападника Ювентуса Душана Влаховича.
Стверджується, що Парі Сен-Жермен готовий заплатити за нападника 60 мільйонів євро, проте туринці хочуть отримати принаймні 80.
Зазначимо, що взимку 2022 року Влахович перейшов з Фіорентини до Ювентуса за 81,60 млн €. За цей час серб зіграв за Юве 45 матчів, в яких відзначився 19 голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл готовий заплатити 75 мільйонів за Влаховича.