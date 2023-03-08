Англія

Сербський нападник може перейти в Ньюкасл.

Нападник Ювентуса Душан Влахович може змінити клубну прописку, пише видання El Nacional.

За інформацією джерела, Ньюкасл готовий запропонувати 75 млн € за серба. Що стосується бажання самого форварда, то він не проти приєднатись до англійської команди.

Нагадаємо, взимку 2022 року Влахович перейшов з Фіорентини до Ювентуса за 81,60 млн €. За цей час серб зіграв за Юве 45 матчів, в яких відзначився 19 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Влахович може перейти в Реал на заміну Бензема.