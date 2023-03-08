Нападник Ювентуса Душан Влахович може змінити клубну прописку, пише видання El Nacional.

За інформацією джерела, Ньюкасл готовий запропонувати 75 млн за серба. Що стосується бажання самого форварда, то він не проти приєднатись до англійської команди.

Нагадаємо, взимку 2022 року Влахович перейшов з Фіорентини до Ювентуса за 81,60 млн €. За цей час серб зіграв за Юве 45 матчів, в яких відзначився 19 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Влахович може перейти в Реал на заміну Бензема.