Франция

Останнім місцем роботи легенадрного француза був пост асистента головного тренера у національній збірній Бельгії.

Легендарний нападник лондонського Арсеналу Тьєррі Анрі відмовився стати новим головним тренером жіночої збірної Франції з футболу. Про це повідомляє Le Figaro.

Федерація футболу країни зацікавилася у кандидатурі 45-річного француза після того, як він залишив посаду асистента головного тренера збірної Бельгії після звільнення Роберто Мартінеса та призначення на його місце Доменіко Тедеско.

Проте Анрі ця пропозиція не зацікавила, тому тепер серед претендентів на посаду керманича жіночої збірної Франції розглядаються Жослен Гурвенек, Жерар Прешер та Ерве Ренар.

Нагадаємо, що влітку цього року на жіночу французьку збірну очікують виступи на чемпіонаті світу-2023. Питання щодо нового тренера команди Федерація футболу Франції планує вирішити найближчим часом.