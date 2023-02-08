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Легендарний француз не працюватиме у тренерському штабі Доменіко Тедеско.

Напередодні на офіційному рівні стало відомо, що новим головним тренером національної збірної Бельгії став Доменіко Тедеско.

Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі, посилаючись на слова генерального директора Королівської бельгійської футбольної асоціації Пітера Боссарта, Тьєррі Анрі залишив тренерський штаб "червоних дияволів".

Нагадаємо, що французький фахівець працював асистентом головного тренера збірної Бельгії за часів керівництва Роберто Мартінеса, який залишив свою посаду після провального для команди чемпіонату світу-2022.

Зазначається, що Королівська бельгійська футбольна асоціація також вела переговори з Анрі щодо того, щоб він очолив головну команду країни. Однак згодом сторони вирішили припинити співпрацю – француз не увійде до тренерського штабу Доменіко Тедеско.