Франция

Клуб зобов'язаний викупити його контракт.

Руслан Маліновський став гравцем французького Марселя, повідомляє місцеве видання RMC.

Український півзахисник приходив у команду Ігора Тудора на правах оренди з обов'язковим правом викупу з Аталанти.

Обов'язкова умова для викупу була наступною — Марсель не повинен вилетіти з чемпіонату. Клуб не має на це математичних шансів.

Марсель заплатить 10 мільйонів Аталанті за трансфер, і ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів.

У сезоні-2022/23 Маліновський провів за провансальців 13 матчів в усіх змаганнях, забивши при цьому 2 голи.