У рамках 28 туру французької Ліги 1 Марсель завітає у гості до Реймса. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

В основному складі команди Ігора Тудора вийде Руслан Маліновський.

Стартові склади команд:

Реймс: Діуф — Фоке, Кейта, Абдельхамід,Де Смет — Матусіва, Лопі, Іто, Мунетсі, Філіпс — Балогун.

Запасні: Ольєро Сірхюйс, Маоліда, Каюсте, Зенелі, Думбія, ван Берген, Бусі, Агбаду.

Марсель: Лопес — Ронж'є, Жіго, Мбемба, Тавареш, Клосс — Гендузі, Верету, Маліновський, Ундер — Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Унахі, Пайє, Баї, Вітінья, Муге, Ельмаз.