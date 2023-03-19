Українець із перших хвилин зіграє у грі чемпіонату Франції.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, TWITTER.COM/OM_OFFICIEL
19 березня 2023, 21:45
У рамках 28 туру французької Ліги 1 Марсель завітає у гості до Реймса. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
В основному складі команди Ігора Тудора вийде Руслан Маліновський.
Стартові склади команд:
Реймс: Діуф — Фоке, Кейта, Абдельхамід,Де Смет — Матусіва, Лопі, Іто, Мунетсі, Філіпс — Балогун.
Запасні: Ольєро Сірхюйс, Маоліда, Каюсте, Зенелі, Думбія, ван Берген, Бусі, Агбаду.
Марсель: Лопес — Ронж'є, Жіго, Мбемба, Тавареш, Клосс — Гендузі, Верету, Маліновський, Ундер — Санчес.
Запасні: Бланко, Каборе, Унахі, Пайє, Баї, Вітінья, Муге, Ельмаз.