Франция

Провансальці змогли знайти слабкі сторони у команді Вілла Стілла.

У рамках 28 туру французької Ліги 1 Марсель у гостях зустрічався із неприступним Реймсом.

Команда господарів підходила до гри із дуже яскравою серією без поразок — 19 матчів e у Лізі 1. І головний тренер Вілл Стілл бажав збільшити її до 20.

Балогун, головний голеадор Реймса, відкрив рахунок на 13 хвилині після результативного пасу від Мунетсі — він влучив під праву стійку.

Проте Марсель дуже швидко відігрався. Алексіс Санчес ідеально виконав штрафний удар — 1:1. А на 29 хвилині Санчес забив свій другий гол за матч розібравшись із воротарем.

Українець Руслан Маліновський вийшов із перших хвилин, на 19 отримав жовту картку а на 64 був замінений на Унахі.

Реймс — Марсель 1:2

Голи: Балогун, 13 — Санчес, 16, 29

Реймс: Діуф — Фоке (Бусі, 87), Кейта (Агбаду, 75), Абдельхамід, Де Смет — Матусіва (Каюсте, 75), Лопі (Маоліда, 87), Іто, Мунетсі, Філіпс (Ван Берген, 75) — Балогун.

Марсель: Лопес — Ронж'є, Жіго, Мбемба, Тавареш, Клосс (Каборе, 64) — Гендузі, Верету, Маліновський (Унахі, 64), Ундер (Баї, 90) — Санчес.

Попередження: Де Семет, Гендузі, Ронж'є, Маліновський, Бусі.