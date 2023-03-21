Франция

Гравець Парижа може дебютувати в новій ролі вже в найближчих матчах.

Кіліан Мбаппе стане новим капітаном збірної Франції — повідомляє L'Equipe.

Паризький форвард замінить Уго Льоріса, що припинив виступи за команду після чемпіонату світу у Катарі.

Дебютувати в новій ролі зірка ПСЖ може в найближчих матчах.

Фіналісти мундіалю проведуть поєдинки відборкового етапу до Євро-2024 проти Нідерландів 24 березня та Ірландії 27 березня.

Загалом в Мбаппе понад 60 матчів за збірну та 36 голів.