Гравець Парижа може дебютувати в новій ролі вже в найближчих матчах.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
21 березня 2023, 09:32
Кіліан Мбаппе стане новим капітаном збірної Франції — повідомляє L'Equipe.
Паризький форвард замінить Уго Льоріса, що припинив виступи за команду після чемпіонату світу у Катарі.
Дебютувати в новій ролі зірка ПСЖ може в найближчих матчах.
Фіналісти мундіалю проведуть поєдинки відборкового етапу до Євро-2024 проти Нідерландів 24 березня та Ірландії 27 березня.
Загалом в Мбаппе понад 60 матчів за збірну та 36 голів.