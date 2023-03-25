Франция

Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що іншим європейським чемпіонатам потрібно вдосконалюватися.

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі висловився про заробітки футбольних клубів на продажі своїх телеправ у різних європейських чемпіонатах на тлі англійської Прем'єр-ліги.

"Давайте не будемо недооцінювати успішні продукти та компанії, адже АПЛ — неймовірна. Вона заохочує інвестиції, бореться з піратством, а ще грамотно розподіляє прибутки між клубами. Це іншим лігам потрібно вдосконалюватись, а не АПЛ.

Минулого року команда з останнього місця їхнього чемпіонату отримала вдвічі більше виплат за телеправа, ніж ПСЖ у чемпіонаті Франції", — цитує слова Нассера Аль-Хелаїфі Marca.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ розглядає Рафаеля Леау як заміну для Ліонеля Мессі в майбутньому.