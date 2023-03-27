Франция

Француз поділився думками на фоні чуток про зміну клубної прописки.

Півзахисник Боруссії Менхенгладбах Ману Коне прокоментував чутки про трансфер до Парі Сен-Жермен.

"Інтерес ПСЖ? Ви знаєте, що я парижанин, я народився і навчався тут. Є логічний зв'язок у цих чутках.

Але для мене не має значення, Париж чи інший клуб. Я просто хочу грати. Якщо мені доведеться піти, я подумаю про те, щоб виступи на стабільній основі були в пріоритеті".

Французьким гравцем також цікавляться такі клуби, як Манчестер Юнайтед й Челсі.