Німеччина

Молодий футболіст привернув до себе увагу.

Центральний півзахисник Боруссії М та молодіжної збірної Франції Ману Коне привернув до себе увагу з боку грандів.

Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Челсі боротимуться за 21-річного футболіста в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Боруссія М готова вести перемовини по футболісту, але ціна трансферу має складати не меньше 50 мільйонів євро.

Коне перейшов у Гладбах узимку 2021 року з Тулузи за 9 мільйонів євро, і одразу був відправлений в оренду в назад.

У сезоні-2022/23 Коне провів 25 матчів в усіх змаганнях, забив один гол та віддав один асист.