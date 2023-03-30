Франция

Серед тих, хто отримує більше, є навіть не основний захисник.

Напередодні французькій пресі вдалось отримати цікаві дані з приводу рівня заробітної платні для гравців із клубів місцевої Ліги 1.

Зокрема, інформація стосувалась і Марселя, де починаючи від цьогорічної зимової трансферної кампанії грає український півзахисник Руслан Маліновський.

Як удалось з’ясувати журналістам, наш співгромадянин користується неабияким попитом ізбоку керівництва клубу, адже ті призначили йому четверту за обсягом виплат зарплатню серед футболістів.

29-річний виконавець отримує 350 тис. євро на місяць, без урахування податків, що становить четвертий показник серед усіх футболістів "провансальців".

Беззаперечним лідером у цьому плані є інший півзахисник Марселя — Жордан Верету із зарплатнею в 550 тис. євро на місяць.

За ним розташовуються нападник Алексіс Санчес із показником у 500 тис. євро, а також орендований у Манчестер Юнайтед центральний захисник Ерік Баї — 450 тис. євро.

Водночас позаду Маліновського в цьому своєрідному рейтингу опинились два інших регулярних гравці основного складу — Ченгіз Юндер та Валентен Ронж’є.

Маліновський у поточному сезоні зіграв 14 матчів, забивши два голи.