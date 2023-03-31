Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Марсель та Монпельє.

Марсель та Монпельє зіграють на Велодромі в рамках 29 туру французької Ліги 1.

Ігор Тудор, після перемоги над Реймсом (2:1), залучив до стартового складу Ронж'є та Колашинаца в трійці захисту, тоді як Гендузі зіграє в центрі поля, Санчес розташується в парі з Маліновським під нападником, а Вітінья очолить напад.

Мішель тер Закарян, на тлі перемоги над Клермоном (2:1), вирішив залучити з перших хвилин Леруа до центральної трійки, тоді як ліворуч в атаці зіграє Хазрі.

Марсель: Бланко — Жиго, Ронж'є, Колашинац — Клосс, Верету, Гендузі, Тавареш — Санчес, Маліновський — Вітінья Олівейра.

Запасні: Нгапандуенбу, Лопес, Каборе, Баї, Мбемба, Елмаз, Юндер, Паєт, Мугхе.



Монпельє: Лекомт — Сако, Жюльєн, Куате, Сілла — Леруа, Саваньє, Шотар — Норден, Ваї, Хазрі.

Запасні: Камара, Мендеш, Тама, Чато, Сако, Фаяд, Бонгемба, Жермен, Мавідіді.



Гра Марсель — Монпельє почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.