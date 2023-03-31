Франция

Захисник може повернутись в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Goal з посиланням на Caught Offside, французький клуб цікавиться захисником Арсеналу Вільямом Саліба.

Зазначимо, що контракт французького футболіста з клубом діє до літа 2024 року. В цьому сезоні він відіграв 33 матчі на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вільям Саліба пропустить найближчий матч чемпіонату Англії проти Лідс Юнайтед.