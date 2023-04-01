Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 31 березня 2023 року, 22:00.

Напередодні Марсель повернувся до розіграшу французької Ліги 1 із домашнім матчем проти Монпельє в рамках 29 туру.

Команда Ігора Тудора знову припустилась прикрої помилки в захисті вже на самому початку гри, через що в підсумку була змушена перебувати в ролі колективу, що мусить відіграватись.

Однак уже під завісу першого тайму "провансальці" отримали змогу пробити пенальті за гру рукою від суперника у власному штрафному майданчику, і Матео Гендузі відновив паритет.

Проте розвинути успіх належним чином у Марселя так і не вийшло, незважаючи на численні спроби атак після перерви.

Український півзахисник Руслан Маліновський відіграв левову частину ігрового часу, але відзначитись результативними діями не зумів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Монпельє у Лізі 1:

Марсель — Монпельє 1:1

Голи: Гендузі, 44 (пен.) — Норден, 11

Марсель: Бланко — Жиго, Ронж'є, Колашинац — Клосс (Леруа, 76), Верету, Гендузі, Тавареш — Санчес, Маліновський (Паєт, 76) — Вітінья Олівейра.

Монпельє: Лекомт — Ф. Сако (Чато, 46), Жюльєн, Куяте (М. Сако, 22), Сілла — Леруа (Фаяд, 75), Саваньє, Шотар — Норден (Мавідіді, 61), Ваї (Жермен, 80), Хазрі.

Попередження: Верету — Жермен.