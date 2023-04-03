Франция

Відставка Галтьє залишається питанням часу?

Напередодні французька Ліга 1 порадувала власних шанувальників принциповим протистоянням поміж Парі Сен-Жермен та Ліоном у рамках двадцять дев’ятого туру національної першості.

ПСЖ — Ліон 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги 1

Команда Крістофа Галтьє в підсумку не змогла на власному полі навіть зачепитись за бодай-якісь очки, підпустивши найближчого переслідувача в турнірній таблиці на відстань шести очок.

Однак подібні невдачі трапляються з "червоно-синіми" вже не вперше в 2023 році.

Ба більше — поразка в звітній зустрічі стала для ПСЖ уже восьмою від початку календарного року, тоді як за весь 2022 рік команда Галтьє поступалась лише чотири рази.

Кривдниками парижан також стали Ланс (1:3), Ренн (0:1 та 0:2), Марсель (1:2), Монако (1:3), Баварія (0:1 та 0:2).

У наступному турі чиннім чемпіони Франції гратимуть у гостях проти колишнього клубу свого керманича — Ніцци.