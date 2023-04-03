Франция

Керманич ПСЖ прокоментував останню невдачу.

Парі Сен-Жермен напередодні програв у принциповому домашньому поєдинку Ліону у рамках двадцять дев’ятого туру французької Ліги 1.

ПСЖ — Ліон 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги 1

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"У певні період матчу відчувалось, що команда має неналежний настрій. Ми добре почали, зіграли хвилин двадцять у непоганий футбол, але потім суперники почали пересмикувати гру власними контратаками.

Ми, на жаль, швидко змирились із цим, і хоча й мали можливість обернути на власну користь хід гри, цього не зробили. Не вистачило характеру та особистих якостей.

Цей результат — наша восьма поразка в 2023 році. Це вже занадто. Матч за матчем, ми спалюємо своїх джокерів у протистоянні з конкурентами. Чи змирився я з цим? У жодному разі! Я буду боротись до кінця, отже й команді доведеться поводити себе на полі інакше.

Може бути присутня певна втома після перерви без офіційних матчів, але тоді потрібно реагувати в наступній грі. Ми повинні показати реакцію справжніх чемпіонів. Сподіваюсь, що наші гравці ще не виснажились від здобутих раніше титулів. Має ж бути почуття власної гордості.

Я матиму розмову про це зі своїми футболістами на початку тижня. Кожен, починаючи з мене, має усвідомити поточну ситуацію та обсяг роботи, яку ми маємо виконати, щоб знову стати ефективними.

Певна психологічна втома дійсно можлива на цьому етапі. Але коли ви хочете здобувати титули, ви повинні інвестувати набагато більше, аніж можете отримати в підсумку.

І ні, я в жодному випадку не звинувачую своїх гравців. Але для повернення до перемог знадобиться набагато більше особистості та характеру", — заявив французький фахівець.

У наступному турі чиннім чемпіони Франції гратимуть у гостях проти колишнього клубу свого керманича — Ніцци.