Франция

Така реакція була спричинена невизначеністю щодо майбутнього футболіста.

Наприкінці поточного сезону спливає термін дійсності чинного контракту аргентинського нападника Ліонеля Мессі із французьким Парі Сен-Жермен, тож останнім часом доводиться чути чимало нової інформації щодо стану перемовин футболіста з потенційними клубами-претендентами на його підписання чи нинішнім колективом.

Зрештою, від стану невизначеності почали нервувати й уболівальники чинних чемпіонів Франції, влаштувавши своєрідну акцію протесту на адресу 35-річного виконавця перед домашнім матчем двадцять дев’ятого туру французької Ліги 1 проти Ліона.

ПСЖ — Ліон 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги 1

Приблизно за годину до початку зустрічі організатори матчу на Парк-де-Пренс зробили оголошення стартових складів команд, і коли на екранах з’явилась фотографія Мессі, трибуни загуділи, висловлюючи власну оцінку занадто довгим, на їхній погляд, ваганням Ліонеля щодо того, чи залишитись у столиці Франції ще на певний час.

Quel club de m*rde 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/JNkOQKA7UV — Univers Barca (@UniversBarca) April 2, 2023

Цікаво, що саме на гру проти "ткачів" припадала 50 поява аргентинця на полі в рамках місцевої національної першості.

У наступному турі чиннім чемпіони Франції гратимуть у гостях проти колишнього клубу свого керманича — Ніцци.