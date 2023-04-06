Франция

Фізичний стан гравця викликає чимало питань.

Лідер нападу французького Парі Сен-Жермен, бразилець Неймар, отримав чергове важке ушкодження наприкінці зимової частини цьогорічної кампанії, через що був змушений погодитись на операцію на гомілці та відповідно пропустить решту матчів футбольного року через відновлення.

Таким чином, і без того чималий список пошкоджень у 31-річного футболіста доповнився черговою складною травмою, що вже за два роки до завершення чинного контракту поставило питання щодо його майбутнього у столиці Франції.

Дійшло навіть до того, що потенційний новий головний тренер "червоно-синіх", Зінедін Зідан, однією з власних вимог перед початком роботи на посаді ставить продаж бразильського виконавця.

Однак, як повідомляють місцеві ЗМІ, У ПСЖ наразі настільки розчаровані власним гравцем, що сумніваються навіть у його спроможності пройти загальні медичні тести перед трансфером до нового клубу.

У поточному сезоні Неймар забив 18 голів та віддав 17 гольових передач у 29 матчах.