Франция

Бразилець не потрібен французькому тренеру.

Зінедін Зідан знаходиться в списку потенційних варіантів на зміну Крістофу Галтьє на посту головного тренера ПСЖ.

Втім, як повідомляє видання Mundo Deportivo, у французького фахівця є умова у випадку призначення на посаду.

Стверджується, що Зінедін Зідан вимагатиме, щоб клуб продав бразильського вінгера Неймара.

Відзначимо, що Зідан працював лише з Реалом, де він виборов 11 троффеїв, у тому числі тричі перемігши в Лізі чемпіонів і двічі в іспанській Ла Лізі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан готовий очолити Реал, проте має певні умови.