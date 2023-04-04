Бразилець не потрібен французькому тренеру.
Зінедін Зідан, getty images
04 квітня 2023, 00:07
Зінедін Зідан знаходиться в списку потенційних варіантів на зміну Крістофу Галтьє на посту головного тренера ПСЖ.
Втім, як повідомляє видання Mundo Deportivo, у французького фахівця є умова у випадку призначення на посаду.
Стверджується, що Зінедін Зідан вимагатиме, щоб клуб продав бразильського вінгера Неймара.
Відзначимо, що Зідан працював лише з Реалом, де він виборов 11 троффеїв, у тому числі тричі перемігши в Лізі чемпіонів і двічі в іспанській Ла Лізі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан готовий очолити Реал, проте має певні умови.