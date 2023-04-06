Франция

Довкола цих виконавців будуть продовжувати будувати команду.

Навіть за умови перемоги в цьогорічній кампанії французької Ліги 1, власники Парі Сен-Жермен не будуть задоволені повною мірою виступами команди в поточному сезоні.

Саме тому прийдешнє літнє трансферне вікно обіцяє знову проходити в контексті інтересу "червоно-синіх" до багатьох нових виконавців.

Однак не тільки на придбання футболістів хоче працювати флагман французького футболу.

Радник із питань футболу парижан Луїс Кампос наразі напрацьовує стратегію команди на трансферному ринку, і вже визначив для себе групу футболістів, які за жодних обставин не залишать клуб до початку нового сезону.

До цього переліку увійшли воротар Джанлуїджі Доннарумма, захисники Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш та Маркіньйос, півзахисники Данілу Перейра та Марко Верратті, а також нападник Кіліан Мбаппе.

До завершення сезону цей список може охопити й більшу частину виконавців поточного складу ПСЖ.

Нагадаємо, що наразі столичний колектив має перевагу в шість очок від найближчого переслідувача в особі Ланса.