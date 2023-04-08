Команда українця поступилась фавориту на виїзді.
Ланс
08 квітня 2023, 00:15
У рамках 30 туру французької Ліги 1 Страсбур завітав до претендента на чемпіонство — Ланса.
Господарі відкрили рахунок на 11 хвилині, забивши швидкий гол. Томассон відігрався із Франковські, який завдав гольового пострілу. На 64 хвилині Ланс забив другий гол. Медіна забив ідеальний індивідуально гол з-за меж штрафного — 2:0.
Відіграти один м'яч гостям вдалося лише під кінець гри. Гамейро зміг елегантно послати м'яч у праву дев'ятку.
Українець Едуард Соболь вийшов із перших хвилин на цей матч та відіграв до фінального свистка.
Після 30 турів Ланс йде на другому місці з 63 балами — до ПСЖ 3 пункти. Страсбур межує із зоною вильоту, маючи 26 очок. Така ж кількість балів в Осера, який йде у зони вильоту.
Ланс - Старсбур 2:1
Голи: Франковські, 11, Медіна, 64 — Гамейро, 84