Франция

Команда українця поступилась фавориту на виїзді.

У рамках 30 туру французької Ліги 1 Страсбур завітав до претендента на чемпіонство — Ланса.

Господарі відкрили рахунок на 11 хвилині, забивши швидкий гол. Томассон відігрався із Франковські, який завдав гольового пострілу. На 64 хвилині Ланс забив другий гол. Медіна забив ідеальний індивідуально гол з-за меж штрафного — 2:0.

Відіграти один м'яч гостям вдалося лише під кінець гри. Гамейро зміг елегантно послати м'яч у праву дев'ятку.

Українець Едуард Соболь вийшов із перших хвилин на цей матч та відіграв до фінального свистка.

Після 30 турів Ланс йде на другому місці з 63 балами — до ПСЖ 3 пункти. Страсбур межує із зоною вильоту, маючи 26 очок. Така ж кількість балів в Осера, який йде у зони вильоту.

Ланс - Старсбур 2:1

Голи: Франковські, 11, Медіна, 64 — Гамейро, 84