Франция

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Ніццою.

Парі Сен-Жермен у рамках тридцятого туру французької Ліги 1 у гостьовому двобої здолав Ніццу.

Ніцца — ПСЖ 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Головний тренер чинних чемпіонів Франції Крістоф Галтьє після завершення зустрічі прокоментував виступ своєї команди в грі проти його колишнього клубу.

"Я підійшов до фанатів Ніцци після гри для того, щоб подякувати їм за цей чудовий прийом. Чому я так емоційно відреагував? А ви бачили їхній банер?! Ви читали те, що там написано?! Ви чули те, що вони співали?!

Моїй мамі 83 роки, вона бореться з раком, тому — годі. Зупиніться. Завдяки моїй роботі в попередньому сезоні ці люди можуть дивитись на стадіоні матчі європейського рівня.

Що б люди не думали, проте та робота, яку ми виконали минулого сезону, а також те, що робить Дідьє Дігар, тільки це дозволяє Ніцці все ще грати на міжнародній арені.

Очевидно, що ми відчували великий тиск на свої плечі. Як через нашу погану гру, так і через перемогу Ланса раніше. І особливо це було відчутно в грі проти Ніцци, яка є дуже хорошою командою та має правильний курс.

Перемога на цьому стадіоні була важливою. Ми провели не найкращу свою гру в цьому сезоні, але в нас було помітно чимало солідарності та бойового духу. Це три важливі очки в цей складний період.

Наступного тижня знадобиться стільки ж емоцій, але при цьому потрібно краще використовувати володіння м’ячем.

Шість очок переваги над суперниками — краще їх мати, аніж шукати потім деінде. Але в наступну суботу в нас ще буде дуже важлива гра", — заявив французький фахівець.

Наступний матч ПСЖ проведе вдома проти Ланса.