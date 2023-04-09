Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 8 квітня 2023 року, 22:00.

Напередодні Парі Сен-Жермен завершував тридцятий тур французької Ліги 1 гостьовим матчем проти Ніцци, що вважався центральним у поточному вікенді для країни.

Команда Крістофа Галтьє провела доволі рівний зі суперниками перший тайм, за підсумком якого вийшла переможцем за допомоги голу Ліонеля Мессі.

У другій половині гри чинні чемпіони Франції обрали більш виважену манеру гри, що в підсумку призвело до фактичної відсутності в них великої кількості гольових моментів, проте це не завадило ПСЖ оформити ще один м’яч на власний рахунок уже під завісу основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ніцца — ПСЖ у французькій Лізі 1:

Ніцца — ПСЖ 0:2

Голи: Мессі 26, Рамос 76.

Ніцца: Шмейхель — Менді (Росаріо, 68), Ндайшиме, Тодібо, Данте, Бар (Браїмі, 68) — Пепе, Ремзі (Барклі, 83), Будауї (Лаборд, 75), Тюрам — Моффі (Буанані, 83).

ПСЖ: Доннарумма — Маркіньос, Рамос, Данілу — Хакімі, Вітінья, Санчеш (Фабіан, 10), Солер (Заїр-Емрі, 89), Мендеш (Бітшіабу, 77) — Мессі, Мбаппе.

Попередження: Тюрам.