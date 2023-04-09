Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Лор'ян та Марсель.

Марсель навідається в гості до Лор'яна на Стад де Мустуар у рамках тридцятого туру французької Ліги 1.

Режис Ле Брі, після поразки від Лілля (1:3), залучив до стартового складу Йонгву до правого флангу захисту, тоді як Макенго перейде до опорної зони, а на його місце вище вийде Аушіш. Катлен зіграє на лівому фланзі півзахисту.

Ігор Тудор, на тлі нічиєї проти Монпельє (1:1), використав із перших хвилин Лопеса в рамці воріт, тоді як Балерді повернувся до трійки центральних захисників, а Юндер та Гендузі зіграють під нападником Санчесом. Руслану Маліновському місця на полі з перших хвилин не знайшлось.

Лор'ян: Манноне — Йонгва, Тальбі, Мейте, Ле Гофф — Макенго — Февр, Понсо, Аушіш, Катлен — Дьєнг.

Запасні: Поллерсбек, Вакерс, Пелон, Діарра, Інносент, Карі, Коне, Дукуре, Крупі.



Марсель: Лопес — Жиго, Балерді, Колашинац — Клосс, Верету, Ронж'є, Тавареш — Юндер, Гендузі — Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Баї, Мбемба, Елмаз, Маліновський, Вітінья Олівейра, Паєт, Мугхе.



Гра Лор'ян — Марсель почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.