Франция

Українець запам'ятався лише жовтою карткою.

У рамках 30 раунду французької Ліги 1 Марсель завітав у гості до Лор'яну.

Завдання в команди Ігора Тудора було непростим. Їм було необхідно перемогти, аби наздогнати Ланс, який до гри мав на три очки більше та займав другу сходинку.

Лор'ян створював проблеми усім фаворитам у цьому сезоні — так було і цього разу. 13 ударів по воротах не допомогли провансальцям забити бодай гол.

Руслан Маліновський залишився на цей матч на лаві запасних. Вийшов українець лише на 81 хвилині, а за 3 хвилини заробив жовту картку.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії півзахисника у 5,9. Це найнижча оцінка загалом у цій грі. А найкращим став одноклубник Руслана воротар Пау Лопес — 8,6.

SofaScore оцінив гру українця у 6,4 — це не найгірша оцінка у зустрічі.