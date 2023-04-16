Франция

Команда українця, незважаючи на перемогу, залишається у зоні вильоту.

У рамках 31 туру французької Ліги 1 Страсбур у домашній грі зустрічався із Аяччо.

У першому таймі вболівальники могли спостерігати за одним голом. На 26 хвилині 35-річний Гамейро зміг реалізувати пенальті.

На 71 хвилині був забитий другий м'яч для Страсбура. Сансон виконав подачу зі штрафного, а 19-річний Діарра сильним ударом вколотив м'яч у ближній кут.

Баррето зміг відіграти один гол для Аяччо, але цього виявилось недостатньо, аби розраховувати навіть на нічию. Адже на 90 хвилині Сузукі забив третій м'яч господарів.

Український захисник Страсбура Едуард Соболь провів на полі усі 90 хвилин ігрового часу. Його клуб йде у зоні вильоту (17 місце), незважаючи на перемогу.

Страсбур - Аяччо 3:1

Голи: Гамейро, 26, Діарра, 71, Сузукі, 90 — Баррето, 76