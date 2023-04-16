Франция

Клуб українця впевнено розібрався із опонентом.

У рамках 31 туру чемпіонату Франції Марсель на своєму полі приймав Труа.

Господарі відкрили рахунок у матчі вже на другій хвилині гри зусиллями Вітіньї, а на 40-й хвилині Ундер подвоїв перевагу своєї команди.

На 64-й хвилині Витінья оформив дубль, а на 90+1 хвилині Балді забив гол престижу за Труа.

Зазначимо, що українець Руслан Маліновський з'явився на полі на 76 хвилині гри, вийшовши на заміну.

Марсель – Труа 3:1

Голи: Вітінья, 2, 64, Ундер, 40 — Балді, 90+1.

Марсель: Лопес, Клос, Колашинац (Баї, 76), Мбемба, Жиго, Каборе, Верету, Ронжьє, Ундер (Паєт, 81), Санчес (Маліновський, 76), Вітінья.

Труа: Галлон, Бальде, Рамі (Бані-Зукру, 70), Палмер-Браун, Сальм'є (Поросо, 46), Ларусі, Куаме, Агуме (Рен-Аделаїд, 77), Роні Лопеш (Угбо, 70), Балді, Одобер (Палаверс, 70).

Попередження: Агуме, Куамі.