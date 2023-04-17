Франция

Наставник змирився з тим, що покине клуб улітку.

Крістоф Галтьє прийняв як факт, що його майбутнє в паризькому клубі закінчується, повідомляє Le Parisien.

56-річний фахівець змирився з тим, що не тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні, та попросив футболістів команди зробити все, щоб виграти поточний чемпіонат Франції.

Ліга 1 — єдиний турнір, у якому парижани беруть участь. ПСЖ вилетів із Кубка Франції та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що контракт Галтьє із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.