Франция

Клуб хоче спочатку виграти чемпіонат, а потім повернутися до цього питання.

Серхіо Рамос хоче провести ще один сезон у Європі, повідомляє Mundo Deportivo.

Джерело інформує, що ПСЖ досі не запропонував Рамосу продовження контракту і не робитиме цього до того моменту, поки команда не гарантує собі перемогу в поточному розіграші чемпіонату Франції.

При цьому у клубі задоволені виступами іспанця. Однак Рамосу доведеться вдатися до зниження заробітної плати.

Контракт 37-річного Рамоса з ПСЖ закінчується наприкінці цього сезону.

Захисник зіграв 38 матчів за парижан у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею.