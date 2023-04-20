Франция

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє має намір продовжити роботу із нинішньою командою.

"Ми з Кампушем працюємо над структурою складу наступного сезону, над змінами, які ми хочемо внести, щоб покращити команду, зробити нашу гру більш різноманітною, збалансованою. Я планую тренувати ПСЖ у наступному сезоні.

Підбиватимуть підсумки сезону після його закінчення. Але ми не повинні забувати, що це був унікальний сезон із головним турніром збірних у середині сезону. Нам належить проаналізувати, що сталося на старті сезону і в другій його частині", — наводить слова Галтьє RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що Галтьє завершить сезон із ПСЖ і його звільнять після закінчення сезону.