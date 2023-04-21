Франция

Завершився матч Ліги 1.

В рамках поєдинку 32 туру елітного дивізіону чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен на виїзді грав проти Анже, що йде на останньому місці.

Команда Крістофа Галтье змогла відкрити рахунок вже на дев'ятій хвилині завдяки точному удару Кіліана Мбаппе.

В середині першого тайму французький нападник подвоїв перевагу своєї команди після передачі Ліонеля Мессі.

Господарі поля змогли забити наприкінці основного часу зусиллями Тіуба, але на більше аутсайдера просто не вистачило.

Анже — ПСЖ 1:2

Голи: Тіуб, 87 — Мбаппе, 9, 26