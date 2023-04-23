Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 22 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять другого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Лансом та Монако.

Проте два швидкі голи "криваво-жовтих" перетворили один із головних матчів усього вікенду місцевого футболу на легку прогулянку для другої команди в турнірній таблиці. У обох випадках відзначався Лоїк Опенда.

Найкращий бомбардир Ланса на цьому не зупинився, і вже на початку другого тайму записав на свій рахунок ще й гольовий пас, а його команда, після фактичного знищення суперників у першій половині, навіть дозволила "монегаскам" трохи пограти в атаці без відчутних наслідків для себе.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ланс — Монако у французькій Лізі 1:

Ланс — Монако 3:0

Голи: Опенда, 9, 16, Томассон, 56

Ланс: Самба — Граде, Дансо, Медіна — Франковські, Онана, Фофана, Мачадо — Сотока, Томассон — Опенда.

Монако: Нюбель — Вандерсон, Дісасі, Маріпан, Енріке — Фофана, Камара — Діатта, Фолланд, Якобс — Бен Єддер.

Попередження: Маріпан, Бен Єддер.