Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/OL_English
23 квітня 2023, 23:57
У рамках 32-го туру французької Ліги 1 Марсель вирушив на виїзд до Ліону.
На 44-й хвилині гри гості вийшли вперед завдяки голу від Ундеру, а на 68-й хвилині Ляказетт зрівняв рахунок у поєдинку.
На 90+1 хвилині Гюсто зрізав м'яч у свої ворота, що дозволило Марселю вирвати перемогу наприкінці зустрічі.
Зазначимо, що українець Руслан Маліновський провів на полі 83 хвилини, а потім був замінений на Вітінью.
Ліон — Марсель 1:2
Голи: Ундер 45, Густо 90+1 (автогол) – Ляказетт 68.
Ліон: Лопеш, Діоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфіко, Тіаго Мендес (Лепенан, 81), Толіссо, Какре, Шеркі (Жеффіньо, 80), Барколя (Гюсто, 80), Ляказетт.
Марсель: Лопес, Клос, Колашинац, Жиго, Балерді, Каборе, Верету, Маліновський (Вітінья, 83), Ронжье, Ундер, Санчес.
Попередження: Діоманде (30), Колашінац (55), Толіссо (56).