Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках 32-го туру французької Ліги 1 Марсель вирушив на виїзд до Ліону.

На 44-й хвилині гри гості вийшли вперед завдяки голу від Ундеру, а на 68-й хвилині Ляказетт зрівняв рахунок у поєдинку.

На 90+1 хвилині Гюсто зрізав м'яч у свої ворота, що дозволило Марселю вирвати перемогу наприкінці зустрічі.

Зазначимо, що українець Руслан Маліновський провів на полі 83 хвилини, а потім був замінений на Вітінью.

Ліон — Марсель 1:2

Голи: Ундер 45, Густо 90+1 (автогол) – Ляказетт 68.

Ліон: Лопеш, Діоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфіко, Тіаго Мендес (Лепенан, 81), Толіссо, Какре, Шеркі (Жеффіньо, 80), Барколя (Гюсто, 80), Ляказетт.

Марсель: Лопес, Клос, Колашинац, Жиго, Балерді, Каборе, Верету, Маліновський (Вітінья, 83), Ронжье, Ундер, Санчес.

Попередження: Діоманде (30), Колашінац (55), Толіссо (56).