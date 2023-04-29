Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 28 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять третього туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Страсбуром та Ліоном.

Ще до завершення першої чверті ігрової години рахунок було відкрито зусиллями господарів поля, які продовжують боротись за збереження місця в "елітному" дивізіоні.

Однак Ліон знайшов у собі відповідь не лише на гідну відповідь під завісу першого тайму, а й на рішучий крок у перед ще до перерви.

"Ткачі" повели за рахунком на табло, однак у другій половині гри команді Лорана Блана довелось пережити кілька неприємних миттєвостей, проте господарі поля, із Едуардом Соболем у складі, за очки цього разу так і не зачепились.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Страсбур — Ліон у французькій Лізі 1:

Страсбур — Ліон 1:2

Голи: Сансон, 15 — Люкеба, 32, Какере, 36

Страсбур: Селс — Перрен, Джіку, Ле Маршан — Гільбер, Ахолу (Дукуре, 46), Беллегард, Соболь (Лієнар, 70) — Діарра (Гамейро, 70), Сансон (Сузукі, 83) — Діалло.

Ліон: Лопеш — Діоманде, Ловрен, Люкеба — Толіссо — Кумбеді, Мендес (Лепенан, 74), Какере (Ауар, 81), Енірке — Барколя (Сарр, 74), Ляказетт.

Попередження: Ахолу, Джіку — Діоманде, Люкеба, Кумбеді.